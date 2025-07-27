نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل صدام الجولة الأولى.. ماذا تقول الأرقام عن مواجهات الأهلي ومودرن سبورت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت قرعة النسخة الجديدة نمن الدوري المصري الممتاز 2025–2026، عن مواجهة قوية ستجمع بين الأهلي "حامل اللقب" ونظيره مودرن سبورت ضمن منافسات الأسبوع الأول من المسابقة.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة 21 فريقًا، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين (مجموعة التتويج – مجموعة الهبوط).

تاريخ مواجهات الأهلي ضد مودرن سبورت

تقابل الأهلي مع مودرن سبورت في 8 مباريات، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز في 4 مواجهات سابقة، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وفاز مودرن في مباراة وحيدة.

سجل لاعبو الأهلي 16 هدفا في شباك مودرن سبورت خلال مواجهاتهما السابقة، بينما استقبلت شباكه 8 أi]ht>

ويعد إمام عاشور لاعب الأهلي وأرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 3 أهداف.

وسبق وحقق الأهلي لقب بطولة السوبر المصري على حساب مودرن سبورت بالفوز عليه بنتيجة 4 – 2 في مباراة جمعت الفريقين في ديسمبر لعام 2023.

الجدير بالذكر أن الأهلي لم يواجه مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري الممتاز من قبل وستكون هذه مباراتهما الأولى في افتتاحية المسابقة المحلية خلال تاريخ مواجهاتهما.

