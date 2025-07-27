نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل ضربة البداية.. تفوق ساحق "دون هزيمة" للزمالك على سيراميكا كليوباترا وغياب التعادل السلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم مشواره في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026 بمواجهة قوية ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

تفوّق أبيض في تاريخ المواجهات

ويميل تاريخ اللقاءات بين الفريقين بشكل واضح لصالح الزمالك، إذ التقى الطرفان في 12 مواجهة رسمية من قبل، تنوّعت ما بين 10 مباريات في الدوري الممتاز، مباراة واحدة في كأس مصر، وأخرى في كأس الرابطة، ولم يعرف الزمالك طعم الخسارة أمام سيراميكا.

وحقق الزمالك 10 انتصارات، بينما انتهت مباراتان فقط بالتعادل، ولم يتمكن سيراميكا كليوباترا من الفوز في أي مناسبة سابقة.

وخلال مواجهات الفريقين، سجل لاعبو الزمالك 25 هدفًا في شباك سيراميكا، بينما استقبلت شباك الأبيض 11 هدفًا، في دلالة على سيطرة هجومية واضحة لصالح الفارس الأبيض.

لا تعادلات سلبية.. وأرقام هجومية لافتة

اللافت في مواجهات الفريقين أن لم ينتهي أي لقاء بنتيجة التعادل السلبي، بل جاءت جميع المباريات مثيرة من الناحية التهديفية، إذ انتهت مباراتان فقط بالتعادل الإيجابي، إحداهما بنتيجة 1-1، والأخرى 2-2، في حين حسم الزمالك بقية المواجهات لصالحه.

ويُعد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك، هو الهداف التاريخي لهذه المواجهات، حيث أحرز 4 أهداف في شباك سيراميكا، ما يعزز حضوره المتوقع في مواجهة الافتتاح المقبلة.

نتيجة آخر مواجهة بين الفريقين

كانت آخر مواجهة جمعت بين الزمالك وسيراميكا في الموسم الماضي بتاريخ 5 مايو 2025، وانتهت بتعادل مثير بنتيجة 2-2، وهو ما يمنح اللقاء المقبل طابعًا ثأريًا لسيراميكا، الذي يأمل في تحقيق مفاجأة على حساب أحد كبار الدوري.