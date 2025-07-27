نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس عاصمة مصر.. الزمالك مع المصري في المجموعة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة مسابقة كأس عاصمة مصر، لموسم 2025-2026، عن تواجد الزمالك في المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة رفقة الزمالك أندية، المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

وأقيمت اليوم الأحد قرعتي مسابقة الدوري الممتاز، وكأس عاصمة مصر للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري وكأس عاصمة مصر.