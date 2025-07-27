الرياضة

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري

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جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي أجريت اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر عن الترتيب الأتي لمواجهات النادي الأهلي في الدور الأول من المسابقة.

الجولة الأولى: مودرن سبورت ضد الأهلي

الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو

الجولة الثالثة: باي

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز

الجولة السادسة: إنبي ضد الأهلي

الجولة السابعة: الأهلي ضد سيراميكا

الجولة الثامنة: حرس الحدود ضد الأهلي

الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك

الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي

الجولة الحادية عشر: الأهلي ضد الاتحاد

الجولة الثانية عشر: بتروجيت ضد الأهلي

الجولة الثالثة عشر: الأهلي ضد المصري

الجولة الربعة عشر: الأهلي ضد الإسماعيلي

الجولة الخامسة عشر: طلائع الجيش ضد الأهلي

الجولة السادسة عشر: الأهلي ضد وادي دجلة

الجولة السابعة عشر: البنك الأهلي ضد الأهلي

الجولة الثامنة عشر: الأهلي ضد الجونة

الجولة التاسعة عشر: سموحة ضد الأهلي

الجولة العشرين: الأهلي ضد زد إف سي

الجوة الحادية والعشرين: المقاولون ضد الأهلي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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