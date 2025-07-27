نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي أجريت اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر عن الترتيب الأتي لمواجهات النادي الأهلي في الدور الأول من المسابقة.
الجولة الأولى: مودرن سبورت ضد الأهلي
الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو
الجولة الثالثة: باي
الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي
الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز
الجولة السادسة: إنبي ضد الأهلي
الجولة السابعة: الأهلي ضد سيراميكا
الجولة الثامنة: حرس الحدود ضد الأهلي
الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك
الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي
الجولة الحادية عشر: الأهلي ضد الاتحاد
الجولة الثانية عشر: بتروجيت ضد الأهلي
الجولة الثالثة عشر: الأهلي ضد المصري
الجولة الربعة عشر: الأهلي ضد الإسماعيلي
الجولة الخامسة عشر: طلائع الجيش ضد الأهلي
الجولة السادسة عشر: الأهلي ضد وادي دجلة
الجولة السابعة عشر: البنك الأهلي ضد الأهلي
الجولة الثامنة عشر: الأهلي ضد الجونة
الجولة التاسعة عشر: سموحة ضد الأهلي
الجولة العشرين: الأهلي ضد زد إف سي
الجوة الحادية والعشرين: المقاولون ضد الأهلي