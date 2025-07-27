نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستثناء شوبير.. أبناء أساطير الأهلي خارج الحسابات والإعارة كلمة السر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة لافتة داخل جدران النادي الأهلي، وهي خروج أبناء نجوم الفريق القدامى من صفوف الفريق الأول، سواء عبر البيع النهائي أو من خلال إعارات متتالية، في خطوة تعكس توجه الإدارة الفني نحو إبعاد فكرة "توريث القميص".

يوسف سيد عبدالحفيظ آخر الراحلين إلى فاركو

أحدث الأسماء التي غادرت الفريق هو يوسف سيد عبدالحفيظ، نجل الكابتن سيد عبدالحفيظ، بعدما قررت إدارة الأهلي الموافقة على إعارته إلى نادي فاركو لمدة موسم، ليُكمل سلسلة طويلة من أبناء رموز النادي الذين ابتعدوا عن الواجهة.

قائمة طويلة من الراحلين.. وجوه مألوفة خارج القلعة الحمراء

عمر سيد معوض: رحل إلى تجربة احترافية مع نادي ريال بيتيس الإسباني.

أحمد ياسر ريان: تنقل بين عدد من الأندية معارًا، أبرزها الجونة، سيراميكا كليوباترا، وآلتاي التركي.

شريف إكرامي: خرج من الأهلي وانتقل إلى بيراميدز بعد سنوات من الحراسة داخل جدران التتش.

أحمد طارق سليمان: بدأ بخطوة في بروكسي، قبل أن يستقر مع فريق البنك الأهلي.

يوسف هادي خشبة: دافع عن ألوان بيراميدز، ثم ارتدى قميص بورتو السويس.

أحمد عادل عبد المنعم: واصل مسيرته بعد الأهلي مع مصر المقاصة ثم الإسماعيلي.

عيسى علي ماهر: التحق أيضًا بصفوف بيراميدز بعد مغادرته القلعة الحمراء.

مصطفى شوبير.. الاستثناء الوحيد

وسط موجة الخروج الجماعي، يظل الحارس مصطفى شوبير – نجل الكابتن أحمد شوبير – هو الاسم الوحيد الذي حافظ على مكانه داخل قائمة الأهلي، ليُلقّب بـ«الناجي الوحيد» بين أبناء الجيل الثاني من نجوم الفريق.