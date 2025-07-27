الرياضة

قرعة الدوري المصري.. موعد قمة الأهلي والزمالك في الدور الأول

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قرعة الدوري المصري.. موعد قمة الأهلي والزمالك في الدور الأول

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة الدوري المصري.. موعد قمة والزمالك في الدور الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الدوري الممتاز، عن وقوع مواجهة الأهلي والزمالك في الأسبوع الـ9 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم بحضور ممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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