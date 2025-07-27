نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري 2025-26 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الدوري الممتاز، عن مواجهات قوية الأسبوع الأول من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.
وجاءت مواجهات الأسبوع الأول كالتالي:
وادي دجلة × بيراميدز
كهرباء الإسماعيلية × الجونة
المصري × الاتحاد السكندري
سيراميكا كليوباترا × الزمالك
سموحة × طلائع الجيش
البنك الأهلي × غزل المحلة
الإسماعيلي × بتروجت
المقاولون العرب × زد
فاركو × إنبي
مودرن سبورت × الأهلي
وتقام قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، بحضور ممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.
نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد
وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.
ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:
مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية
مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى
وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.
21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز
وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:
الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.