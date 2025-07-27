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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الاولى من الدوري الممتاز

وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقًا لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

