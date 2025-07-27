نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس دياز على بعد خطوة من الانتقال إلى بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب بايرن ميونخ الألماني من حسم صفقة انتقال الجناح الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز

ووفقًا لما ذكره الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن بايرن ميونخ بات قريبًا جدًا من التعاقد مع لويس دياز قادمًا من ليفربول، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين الطرفين، تمهيدًا لإعلان الصفقة رسميًا خلال أيام قليلة.

وأضاف رومانو، أن الجناح الكولومبي سيوقع عقدًا مع البافاري لمدة 4 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2029.

وبات لويس دياز قريبًا من الانتقال الدائم إلى نادي بايرن ميونخ الألماني مقابل مبلغ يُقدّر بنحو 75 مليون يورو، شامل الإضافات والحوافز.

ومن المنتظر أن يصل الجناح الكولومبي إلى مدينة ميونخ الألمانية خلال الأيام القليلة القادمة، لاجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى البافاري.

وانضم لويس دياز إلى صفوف الريدز في صيف 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي بمقابل 44.5 مليون جنيه إسترليني.

وقدم الجناح الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا موسمًا استثنائيًا مع ليفربول حيث قاد فريقه للتويج بلقب البريميرليج لموسم 2024-25. وخاض مع الريدز خلال الموسم المنصرم 50 مباراة بكافة المسابقات، سجل 17 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

