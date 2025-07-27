نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2025-2026 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر
ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.
جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2025-2026
وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:
الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا
الجولة الثانية: المقاولون العرب
الجولة الثالثة: مودرن سبورت
الجولة الرابعة: فاركو
الجولة الخامسة: وادي دجلة
الجولة السادسة: المصري
الجولة السابعة: الإسماعيلي
الجولة الثامنة: الجونة
الجولة التاسعة: الأهلي
الجولة العاشرة: المحلة
الجولة الحادية عشرة: راحة
الجولة الثانية عشرة: البنك الأهلي
الجولة الثالثة عشرة: طلائع الجيش
الجولة الرابعة عشرة: سموحة
الجولة الخامسة عشرة: إنبي
الجولة السادسة عشرة: بتروجت
الجولة السابعة عشرة: كهرباء الإسماعيلية
الجولة الثامنة عشرة: حرس الحدود
الجولة التاسعة عشرة: زد
الجولة الـ20: بيراميدز
الجولة الـ21: الاتحاد السكندري.
ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقًا لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.
ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي