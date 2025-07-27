نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2025-2026

وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية: المقاولون العرب

الجولة الثالثة: مودرن سبورت

الجولة الرابعة: فاركو

الجولة الخامسة: وادي دجلة

الجولة السادسة: المصري

الجولة السابعة: الإسماعيلي

الجولة الثامنة: الجونة

الجولة التاسعة: الأهلي

الجولة العاشرة: المحلة

الجولة الحادية عشرة: راحة

الجولة الثانية عشرة: البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشرة: طلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة: سموحة

الجولة الخامسة عشرة: إنبي

الجولة السادسة عشرة: بتروجت

الجولة السابعة عشرة: كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة: حرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة: زد

الجولة الـ20: بيراميدز

الجولة الـ21: الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقًا لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي

