أسعد رجل بالعالم.. تقديم صفقة أرسنال الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع ارسنال حسم الصفقة الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مفاوضات استمرت لمدة شهر وربما أكثر مع منافسة شرسة مع عدد من الأندية الإنجليزية والأوروبية.

تعد صفقة جيوكيرس هي صفقة سوق الانتقالات الصيفية الحالية 2025، حيث كان يرغب اللاعب بالذهاب إلى آرسنال رغم وجود عروض اخرى وسعى ناديه سبورتنج لشبونه بالاحتفاظ به.

تقديم صفقة ارسنال الجديدة

يخوض فريق أرسنال معسكر الاعداد للموسم الجديد في سنغافوره، وقدم لاعبه الجديد جيوكيرس قبل بداية مباراته الوديه أمام نيوكاسل يونايتد التي انطلقت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.



انطلقت مباراة ارسنال ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على قنوات اون سبورت الناقل الحصري لعدد من المواجهات الودية.