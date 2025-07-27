بعثة الزمالك تحضر قرعة الدوري المصري لموسم 2025-2026 بمشاركة 21 ناديًا

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أحمد جودة - القاهرة - يتواجد جون إداورد المدير الرياضي بنادي الزمالك وعبد الناصر محمد مدير الكرة، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر لحضور مراسم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026.

الزمالك تحضر قرعة الدوري المصري لموسم 2025-2026 بمشاركة 21 ناديًا

ويمثل كل من جون إدوارد وعبد الناصر محمد نادي الزمالك في قرعة الدوري التي ستُجرى بعد قليل.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقًا لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.