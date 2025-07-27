بمشاركة 21 فريقا.. رابطة الأندية تصدر قرارا جديدا قبلا الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تجرى مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مشروع الهدف بمركز المنتخبات بمدينة 6 أكتوبر، والتي انطلقت في الثالثة عصر اليوم الأحد.

بمشاركة 21 فريقا.. رابطة الأندية تصدر قرارا جديدًا قبل انطلاق الموسم

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارا جديدا قبل انطلاق الموسم، وهو:

يحق لكل نادي تسجيل عدد (6) لاعبين أجانب في قائمة المباراة، على أن يكون الحد الأقصى لمشاركة اللاعبين في نفس الوقت داخل الملعب 5 لاعبين فقط من المحترفين.

ويشارك في مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز 21 فريقا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي 2024-2025.

ومن المقرر أن تخوض الفرق 20 مباراة في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، ثم تقسم الفرق إلى مجموعتين، مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري مكونة من أول 7 فرق، ثم مجموعة الهبوط والتي ستكون مكونة من 14 فريقا.

يذكر أن هناك 4 فرق ستهبط إلى دوري القسم الثاني «المحترفين» وذلك بعد نهاية الموسم الجديد.