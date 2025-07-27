الرياضة

بمشاركة 21 فريقا.. رابطة الأندية تصدر قرارا جديدا قبلا الموسم الجديد

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بمشاركة 21 فريقا.. رابطة الأندية تصدر قرارا جديدا قبلا الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تجرى مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مشروع الهدف بمركز المنتخبات بمدينة 6 أكتوبر، والتي انطلقت في الثالثة عصر اليوم الأحد.

بمشاركة 21 فريقا.. رابطة الأندية تصدر قرارا جديدًا قبل انطلاق الموسم

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارا جديدا قبل انطلاق الموسم، وهو: 
يحق لكل نادي تسجيل عدد (6) لاعبين أجانب في قائمة المباراة، على أن يكون الحد الأقصى لمشاركة اللاعبين في نفس الوقت داخل الملعب 5 لاعبين فقط من المحترفين.

ويشارك في مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز 21 فريقا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي 2024-2025.

ومن المقرر أن تخوض الفرق 20 مباراة في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، ثم تقسم الفرق إلى مجموعتين، مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري مكونة من أول 7 فرق، ثم مجموعة الهبوط والتي ستكون مكونة من 14 فريقا.

يذكر أن هناك 4 فرق ستهبط إلى دوري القسم الثاني «المحترفين» وذلك بعد نهاية الموسم الجديد.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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