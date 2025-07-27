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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن طرف المباراة الودية الأخيرة في معسكر الإعداد الأوروبي لفريق الكرة والمقام في تركيا تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.

هاني سعيد: بيراميدز يختتم معسكره الأوروبي بمواجهة بطل الدوري الإيراني

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيلتقي وديا مع نظيره "تراكتور" بطل وحامل لقب الدوري الإيراني في مواجهة ودية قوية، تقام بين الفريقين في السادسة من مساء غد الاثنين، على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من فندق إقامة البعثة في مدينة "أزميت".

وكان بيراميدز خاص مباريات ودية قوية في معسكره المقام بتركيا بالتعادل مع باندرما سبور أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز بهدف على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

أشار المدير الرياضي إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر تركيا ظهر الثلاثاء في ختام معسكره الأوروبي عائدا إلى القاهرة من أجل مرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

