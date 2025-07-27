الرياضة

بعثة الاهلي تغادر تونس

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بعثة الاهلي تغادر تونس

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الاهلي تغادر تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، في طريقها للعودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

بعثة الاهلي تغادر تونس 

وشهد المعسكر الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وفاز الفريق على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب على نظيره فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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