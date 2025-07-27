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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، في طريقها للعودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

بعثة الاهلي تغادر تونس

وشهد المعسكر الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وفاز الفريق على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب على نظيره فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.

