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أحمد جودة - القاهرة -



في مشهد ينتظره الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى الحدث الكبير اليوم الأحد الموافق السابع والعشرين من يوليو الجاري، حيث تُسحب قرعة الموسم الجديد من دوري نايل، العنوان الأصيل لأعرق بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط، وملتقى الشغف والمهارة والحلم المتجدد.

رابطة الأندية تجري قرعة دوري نايل للموسم الجديد في ثوبه المبهر ومحمود طاهر: كرة القدم قادرة على صناعة المستحيل

وتأتي انطلاقة الموسم الجديد باستمرار الرعاية الذهبية من شركة "نايل" للتطوير العقاري في وجود المهندس محمود طاهر، الرئيس التنفيذي والرجل الذي أعاد تعريف مفهوم الرعاية الرياضية، لتصبح دعمًا شاملًا يتجاوز حدود المال إلى آفاق الفكر والرؤية والتطوير.

ولعبت شركة "نايل" دورًا حيويًا في تقديم الدوري المصري في أبهى صورة ممكنة، إذ شكلت حلقة الوصل بين التقنية الحديثة وروح اللعبة الشعبية الأولى، فكان حضورها بمثابة نبض يتدفق في عروق البطولة، يمنحها زخمًا بصريًا وتنظيميًا لم تعهده من قبل.

وساهمت "نايل" مع المتحدة للرياضة في إخراج المباريات بمستوى يليق بتاريخ الكرة المصرية، وعملت على إحداث نقلة نوعية في طريقة عرض المباريات، لتُبهر الجماهير وتُرضي المشاهدين، وتُرسخ من صورة الدوري المصري كبطولة تستحق المتابعة والإشادة.

وتحدث المهندس محمود طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة نايل عن استمرار هذه الرعاية موضحا أنه يؤمن بأن كرة القدم ليست مجرد منافسة على المستطيل الأخضر، بل صناعة متكاملة قادرة على تشكيل وعي الجماهير المصرية وبناء أجيال من الأمل والطموح لمصرنا الحبيبة.