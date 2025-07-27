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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت أف أم منذ قليل، أن مدافع فريق الزمالك حسام عبد المجيد يترقب موقفه مع فريق الزمالك في الفترة الجارية.

البقاء أم الرحيل.. شوبير يكشف مطالب عبد المجيد من أجل الإستمرار مع الزمالك

وتحدث شوبير قائلا: "حسام عبد المجيد من أبرز المدافعين في مصر والزمالك، واللاعب يطالب بالتقدير المادي، بعد إغلاق ملف الاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وتابع شوبير: "وكيل أعمال عبد المجيد هو شقيقه، وسوف تجمعه جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي لفريق الزمالك، قبل إنطلاق الموسم الجديد".

أكد شوبير: "اللاعب يريد التقدير المادي، والبقاء مع الفريق، أو الرحيل عبر بوابة الزمالك إلى الاحتراف".

يذكر أن عقد اللاعب حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك، ممتد حتى نهاية موسم 2026-2027.