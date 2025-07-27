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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد شوبير منذ قليل عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت أف أم، بشأن رحيل لاعب وسط فريق الأهلي أحمد نبيل كوكا عن الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

شوبير: لاعب الأهلي يريد الرحيل عن الفريق والإدارة ترحب بالعرض

وأكد شوبير قائلًا: "هناك عرض مقدم للاعب أحمد نبيل كوكا، واللاعب يرحب بخوض تجربة جديدة، كذلك الأمر الإدارة منفتحة على رحيل اللاعب عن صفوف الفريق".

تابع شوبير: "اللاعب أحمد نبيل كوكا يتبقى في عقده مع الأهلي موسم قادم، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق في يونيو 2026".

اختتم شوبير حديثه قائلا: "الأهلي يريد البيع النهائي وليس الإعارة، وإذا كان عرض الفريق التركي مناسب، فسوف يرحل اللاعب عن صفوف فريق الأهلي".

ويعتبر كوكا من ناشئين القلعة الحمراء، حيث خاض مع الفريق الأول بالنادي الأهلي 87 مباراة، تمكن من تسجيل هدفين، وصناعة 4 آخرين.

يذكر أن اللاعب أحمد نبيل كوكا حصل على العديد من الألقاب المحلية والقارية مع فريق الأهلي، أبرزها:

الدوري المصري الممتاز، كأس السوبر المصري، كأس مصر، دوري أبطال إفريقيا.

