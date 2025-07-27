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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي في إذاعة أون سبورت أف أم، أن موضوع التعاقد مع المهاجم أحمد حسن كوكا، وذلك في إطار فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

شوبير: حسم أمر «كوكا» مرهون بموافقة «ريبيرو»

وتحدث شوبير قائلا: "كوكا من اللاعبين المنتمين بشدة لفريق الأهلي، واللاعب يرحب بالانتقال إلى صفوف فريق الأهلي في الفترة المقبلة".

وتابع قائلا: "لا أعلم كيف بدأت المفاوضات مع اللاعب أحمد حسن كوكا، ولكن محمد يوسف المدير الرياضي لفريق الأهلي رحب بفكرة التعاقد مع اللاعب".

أكد شوبير: "المدير الرياضي محمد يوسف عرض أمر التعاقد مع اللاعب أحمد حسن كوكا على لجنة التخطيط، والتي عرضت الأمر على المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو".

اختتم شوبير حديثه قائلا: "ريبيرو أبدى احترامه باللاعب، ولكن طلب تأجيل الأمر في الوقت الحالي، بسبب تواجد الثنائي جراديشار ومحمد شريف في الخط الهجومي للفريق".

يذكر أن فريق الأهلي أعلن أمس عن رحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي، وذلك إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

