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أحمد جودة - القاهرة -

قدم نادي إنتر ميامي الأمريكي الأرجنتيني رودريغو دي بول لاعبًا جديدًا في صفوفه، بعد أعلن عن ضمه على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، مع وجود خيار الشراء بنهاية موسم 2025.

موسيقى وألعاب نارية في تقديم دي بول

ظهر لاعب الوسط الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عامًا على ملعب تشيس برفقة أبنائه قبل مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، والتي غاب عنها ليونيل ميسي وجوردي ألبا بسبب إيقافهما لغيابهما عن مباراة كل النجوم وانتهت بالتعادل السلبي.

وشكر دي بول الجماهير على حفاوة الاستقبال والمحبة اللتين قوبل بهما لدى وصوله إلى ميامي، والتقطت له الصور بالقميص الوردي والرقم 7 إلى جانب خورخي ماس وخوسيه ماس، مالكي الفريق بالاشتراك مع ديفيد بيكهام.

وقد أُعلن رسميًا عن انضمام لاعب خط وسط منتخب الأرجنتين إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم يوم الجمعة، وذلك على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد مع خيار الشراء في نهاية موسم 2025.

وذكر إنتر ميامي في بيان أن الصفقة: "تضم خيارًا للانتقال الدائم حتى موسم 2029 بالدوري الأمريكي".

وبذلك سيلعب دي بول في صفوف إنتر ميامي بصحبة مواطنه ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والإسبانيين جوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس.

وبدوره أكد دي بول: "ما يجذبني إلى إنتر ميامي هو الرغبة في المنافسة والفوز بالألقاب وكتابة صفحات جديدة في تاريخ النادي".

وأضاف أنه "نادٍ يتطور ليصبح عظيمًا ويصنع تاريخًا طويلًا وبالتالي فإن العديد من الناس سوف يشجعون هذا الفريق الرائع".