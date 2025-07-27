نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: الزمالك سيعلن عن صفقة جديدة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي؛ أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على أعتاب الإعلان عن صفقة جديدة مميزة مساء اليوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري.

كريم رمزي: الزمالك سيعلن عن صفقة جديدة اليوم

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: أحمد ربيع أنهى جلسة التصوير الخاصة بالتقديم الرسمي وخلال ساعات سيعلن الزمالك عن ضم اللاعب".

بينما علق أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، في تصريحات معه قائلا:" أحمد ربيع أصبح الآن لاعبا في صفوف نادي الزمالك".