الرياضة

كريم رمزي: الزمالك سيعلن عن صفقة جديدة اليوم

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كريم رمزي: الزمالك سيعلن عن صفقة جديدة اليوم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: الزمالك سيعلن عن صفقة جديدة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي كريم رمزي؛ أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على أعتاب الإعلان عن صفقة جديدة مميزة مساء اليوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري.

كريم رمزي: الزمالك سيعلن عن صفقة جديدة اليوم

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: أحمد ربيع أنهى جلسة التصوير الخاصة بالتقديم الرسمي وخلال ساعات سيعلن الزمالك عن ضم اللاعب".

بينما علق أشرف نصار رئيس البنك ، في تصريحات معه قائلا:" أحمد ربيع أصبح الآن لاعبا في صفوف نادي الزمالك".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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