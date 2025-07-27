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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن راتب النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، مع نادي كولومبوس الأمريكي المنضم إلى صفوفه حديثا.

رقم خرافي.. كريم رمزي يكشف عن راتب وسام أبو علي مع كولومبوس الأمريكي

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي انتقال الفلسطيني وسام أبو علي، إلى نادي كولومبوس الأمريكي، لمدة 3 مواسم.

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" وسام أبوعلي سيحصل على 4 مليون دولار في الموسم مع ناديه كولومبوس كرو الأمريكي".

وتابع:" أي ما يعادل 12 مليون دولار في 3 مواسم، لذلك اللاعب كان يضغط بقوة للرحيل من الأهلي وهو ليس من أبناء النادي".

وأوضح:" النادي الأهلي من ثلاث أسابيع فقط أعلن أن وسام أبوعلي ليس للبيع، ولكنها كانت لعبة تفاوضية من إدارة الأهلى من أجل الإستفادة المالية، الأهلى أدار الملف بشكل جيد".

وأتم كريم رمزي: "انتهت قصة وسام أبوعلي مع الأهلى والكل خرج مستفيد.. سواء عقد اللاعب الخارجي أو المبلغ المالي المدفوع في الصفقة لصالح المارد الأحمر".

