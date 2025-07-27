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أحمد جودة - القاهرة -

انضم نادي ليدز يونايتد الإنجليزي إلى قائمة الفرق الساعية لضم الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط نادي أهلي جدة، والذي ينتهي عقده مع "الراقي" بنهاية الموسم المقبل.

ليدز يونايتد يدخل سباق التعاقد مع فرانك كيسي نجم أهلي جدة

ويأتي اهتمام ليدز ليزيد من الضغوط على إدارة الأهلي لحسم مصير كيسي، سواء بتجديد عقده أو السماح برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعد ليدز أحدث المنضمين إلى سباق التعاقد مع النجم الإيفواري، إلى جانب نادي فيورنتينا الإيطالي، الذي يسعى أيضًا لاستقدام كيسي، بناءً على رغبة مدربه الجديد ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لنادي النصر، والذي يعرف جيدًا إمكانيات اللاعب وقدراته.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن قرار كيسي النهائي بشأن مستقبله سيُحسم خلال أسبوع، في ظل ميل اللاعب للعودة إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق له اللعب مع ميلان.

ومنذ انضمامه إلى أهلي جدة، خاض كيسي 77 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، وكان أحد العناصر البارزة التي ساهمت في تتويج الفريق بلقب دوري نخبة آسيا لأول مرة في تاريخه.