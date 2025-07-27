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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي فنربخشة التركي مفاوضاته الجادة من أجل التعاقد مع المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، لاعب باريس سان جيرمان، بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة إعارته الناجحة مع الفريق.

فنربخشة يواصل سعيه لضم ميلان سكرينيار بشكل نهائي

وكان سكرينيار قد انضم إلى فنربخشة على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وشارك في 23 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ليصبح أحد الركائز الأساسية في خطط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق.

وفي الوقت الراهن، يتدرب سكرينيار مع فريق الشباب في باريس سان جيرمان، ضمن مجموعة اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي استعدادًا لموسم 2025-2026.

من جانبه، كشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن فنربخشة رفع من قيمة عرضه المالي لضم سكرينيار، بناءً على رغبة قوية من مورينيو في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "المفاوضات بين الناديين لا تزال جارية، وسكرينيار أبدى رغبته الواضحة في الاستمرار مع فنربخشة، وسط إصرار من مورينيو على ضمه نهائيًا".

يُذكر أن سكرينيار انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2023 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.