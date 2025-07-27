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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي عن تعاقده مع المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي، في صفقة انتقال نهائي قادمًا من نادي بيراميدز، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

رغم سفره مع بيراميدز في معسكر الإعداد للموسم الجديد.. سيراميكا كليوباترا يعلن ضم فخري لاكاي

وجاء الإعلان عن الصفقة رغم تواجد اللاعب مع بيراميدز في معسكر الإعداد الخارجي، حيث شارك في التدريبات مع الفريق خلال الأيام الماضية، ما أثار بعض الجدل حول مستقبله، قبل أن يُحسم الأمر بانتقاله رسميًا إلى صفوف سيراميكا.

وكان لاكاي قد لعب الموسم الماضي مع سيراميكا على سبيل الإعارة، وقدم أداءً مميزًا نال استحسان الجهاز الفني والإدارة، ما دفع النادي للسعي إلى ضمه بشكل دائم. وقد تم الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية، لينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق تمهيدًا للمشاركة في المباريات الرسمية مع انطلاق الموسم الجديد