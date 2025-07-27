الرياضة

شريف عبد المنعم: كأس العالم للأندية غّير من مفهوم الكرة

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شريف عبد المنعم: كأس العالم للأندية غّير من مفهوم الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم الاهلي السابق، أن كأس العالم للأندية غير من مفهوم كرة القدم وتحضيرات الأندية للبطولات 
 

شريف عبد المنعم: كأس العالم للأندية غّير من مفهوم الكرة 

وقال عيد المنعم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كأس العالم للأندية جعل مفهوم كرة القدم يتغير عند الأندية 
وأضاف: إدارة الاهلي اشتغلت بشكل جيد للغاية في كأس العالم للأندية، وما نراه الآن في معسكر نتاج كأس العالم للأندية 
وتابع: الاهلي يستطيع اللعب في حضور ٢١ فريقا في الدوري الممتاز، وجميع الفرق المصرية عانت من تلاحم المواسم
وأردف: الأندية الشعبية عانت وتأثرت من تلاحم المواسم وهذا الموسم رابطة الأندية تلاشت التلاحم الذي عانت منه الكرة المصرية السنوات الماضية 
وواصل: اداء ياسين مرعي ابهرني امام البنزرتي التونسي، وخامة مبشرة للنادي الاهلي وتشعر إنه يلعب للأهلي منذ سنوات

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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