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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المهم نجم الاهلي السابق، أن هناك من ينتقد كثرة تواجد النجوم في الأهلي لأهداف ومصالح خاصة.

شريف عبد المنعم: ديانج محارب داخل الملعب ولا يفتعل أي أزمات أو مشاكل

وقال عبد المنعم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كثرة النجوم داخل الأهلي لن تضر بأرضك اللبس وهناك من ينتقد لأسباب ومصالح خاصةً

واضاف: أوضة لبس الأهلي مختلفة وبها نظام لا احد يستطيع أن يتخطاه، وكل ما يقال كلام فارغ

وتابع: نجاح النادي الأهلي يكمن في أوضة اللبس ومبادئه والتزاماته تجاه لاعبيه، ومن الصعب أن يخرج أي لاعب عن النص في النادي الاهلي

وواصل: أليو ديانج لاعب هاديء ومحارب داخل الملعب ومستحيل أن يتحدث اللاعب عن عقده وزيادة راتبه

واكمل: اليو ديانج عاد من الإعارة بأداء أبهر الناس، وإدارة الاهلي واعية وتدرك تماما أهمية الحفاظ على اللاعبين وضرورة مراعاتهم ماليا

واختتم شريف عبد المنعم تصريحاته قائلا: جميع الاعبين المتواجدين داخل الاهلي يمكنهم أن يجلبوا أضعاف عقودهم ١٠ مرات