الرياضة

شريف عبد المنعم: ديانج محارب داخل الملعب ولا يفتعل أي أزمات أو مشاكل

0 نشر
0 تبليغ

شريف عبد المنعم: ديانج محارب داخل الملعب ولا يفتعل أي أزمات أو مشاكل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عبد المنعم: ديانج محارب داخل الملعب ولا يفتعل أي أزمات أو مشاكل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المهم نجم الاهلي السابق، أن هناك من ينتقد كثرة تواجد النجوم في لأهداف ومصالح خاصة.

شريف عبد المنعم: ديانج محارب داخل الملعب ولا يفتعل أي أزمات أو مشاكل

وقال عبد المنعم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كثرة النجوم داخل الأهلي لن تضر بأرضك اللبس وهناك من ينتقد لأسباب ومصالح خاصةً
واضاف: أوضة لبس الأهلي مختلفة وبها نظام لا احد يستطيع أن يتخطاه، وكل ما يقال كلام فارغ
وتابع: نجاح النادي الأهلي يكمن في أوضة اللبس ومبادئه والتزاماته تجاه لاعبيه، ومن الصعب أن يخرج أي لاعب عن النص في النادي الاهلي 
وواصل: أليو ديانج لاعب هاديء ومحارب داخل الملعب ومستحيل أن يتحدث اللاعب عن عقده وزيادة راتبه 
واكمل: اليو ديانج عاد من الإعارة بأداء أبهر الناس، وإدارة الاهلي واعية وتدرك تماما أهمية الحفاظ على اللاعبين وضرورة مراعاتهم ماليا 
واختتم شريف عبد المنعم تصريحاته قائلا: جميع الاعبين المتواجدين داخل الاهلي يمكنهم أن يجلبوا أضعاف عقودهم ١٠ مرات

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا