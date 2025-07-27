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أحمد جودة - القاهرة - وجه وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة وداع مؤثرة لجماهير القلعة الحمراء، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، تحدث فيها عن مشاعره تجاه النادي والفترة التي قضاها بين جدرانه، مشيدًا بدعم الإدارة والجماهير وكل من عمل معه داخل النادي.

وسام أبو علي: الأهلي نادٍ عظيم ورئيسه محظوظ به

وقال وسام في رسالته:“جماهير النادي الأهلي العظيمة، جاء الوقت لكتابة هذه الرسالة الصعبة.”

وأضاف: “أولًا، أريد شكر رئيس النادي محمود الخطيب ومجلس الإدارة الذين وقفوا بجانبي من اليوم الأول، ودعموني دائمًا في الأوقات الصعبة مثلما في الأوقات الجميلة. الأهلي محظوظ جدًا بهذا الرئيس الرائع الذي يهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء. كان شرفًا لي أن أعمل تحت قيادته.”

وتابع اللاعب الفلسطيني:“أنا ممتن جدًا على الفرصة التي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم منذ سنة ونصف، النادي الذي منحني فرصة لأُظهر من أكون، كشخص وكلاعب كرة قدم، أمام العالم، وأمام ملايين الجماهير الرائعة. في الأهلي تعلمت معنى الفوز، وشعرت بلذة تحقيق البطولات، وهي مشاعر ستبقى معي إلى الأبد