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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي غزل المحلة عن التعاقد مع محمد أيمن، مدافع فاركو، بعقد يمتد لأربعة مواسم، ضمن خطة تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني علاء عبد العال.

غزل المحلة يضم نجم فاركو ويقترب من التعاقد مع نجم الزمالك السابق

ويجيد محمد أيمن، صاحب الـ22 عامًا، اللعب في مركز الظهير الأيمن، وسبق له تمثيل منتخب مصر للشباب. ونجح غزل المحلة في ضمه رغم منافسة قوية من عدة أندية في الدوري الممتاز، أبرزها مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا، لكن رغبة اللاعب في المشاركة أساسيًا كانت حاسمة، إلى جانب ثقة الجهاز الفني بقيادة عبد العال الذي يعتمد على العناصر الشابة.

الصفقة تمت بعقد يمتد لأربع سنوات، مع بند يمنح فاركو 15% من عائد إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وعلى جانب آخر، اقترب النادي من إتمام صفقة المدافع محمد عبد الغني، بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بين الطرفين للانضمام لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، دون توقيع العقود بشكل رسمي حتى الآن.

وكان عبد الغني قد انضم إلى البنك الأهلي في يناير 2024 قادمًا من الزمالك، وخاض معه 24 مباراة سجل خلالها هدفًا. وخلال فترته مع الزمالك، شارك في 187 مباراة على مدار ست سنوات، سجل فيها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويواصل غزل المحلة تحركاته النشطة في سوق الانتقالات، في إطار سعيه لبناء فريق قوي ومنافس في الموسم المقبل.