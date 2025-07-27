الرياضة

شريف عبد المنعم: ما يفعله مصطفي يونس عيب.. ويعمل ضد مبادئ الأهلي

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شريف عبد المنعم: ما يفعله مصطفي يونس عيب.. ويعمل ضد مبادئ الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، أن تصريحات مصطفى يونس مخالفة لمبادئ الاهلي 
وقال عبد المنعم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: ارفض بشدة تصريحات مصطفى يونس ومرفوضة تماما
وأضاف: تصريحاته مرفوضة ومن العيب ان تخرج من كابتن من كباتن الأهلي وعاش وتربى في النادي والأهلي خيره على مصطفى يونس
وتابع: تصريحاته غير مقبولة وكان يجب ان يذهب للاعتراض في الغرف المغلقة ليس امام الجميع علانية 
وأردف: مصطفى يونس قد يكون تأثر بأشخاص حوله عن إدارة الاهلي، وقرار شطبه لا يعنيني هناك مسؤولين وأعضاء جمعية عمومية
وواصل: احد هذه اللحظة لم اصدق ما قاله مصطفى يونس ولا اعلم لماذا هذا الانتقاد الاذع وما وجه الاستفادة من ذلك

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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