شريف عبد المنعم: ما يفعله مصطفي يونس عيب.. ويعمل ضد مبادئ الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، أن تصريحات مصطفى يونس مخالفة لمبادئ الاهلي

وقال عبد المنعم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: ارفض بشدة تصريحات مصطفى يونس ومرفوضة تماما

وأضاف: تصريحاته مرفوضة ومن العيب ان تخرج من كابتن من كباتن الأهلي وعاش وتربى في النادي والأهلي خيره على مصطفى يونس

وتابع: تصريحاته غير مقبولة وكان يجب ان يذهب للاعتراض في الغرف المغلقة ليس امام الجميع علانية

وأردف: مصطفى يونس قد يكون تأثر بأشخاص حوله عن إدارة الاهلي، وقرار شطبه لا يعنيني هناك مسؤولين وأعضاء جمعية عمومية

وواصل: احد هذه اللحظة لم اصدق ما قاله مصطفى يونس ولا اعلم لماذا هذا الانتقاد الاذع وما وجه الاستفادة من ذلك