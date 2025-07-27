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أحمد جودة - القاهرة - وجه وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة جديدة ومؤثرة عبر حسابه على “إنستجرام”، عبّر فيها عن امتنانه العميق لكل من دعمه خلال فترته في القلعة الحمراء، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقة التي جمعته بالجماهير.

وسام أبو علي يوجه رسالة: لم أرد إيذاء علاقتي بجمهور الأهلي

وقال وسام: “شكرًا لكل من وقف بجانبي وجعلني أشعر أنني بين عائلتي. الروابط والعلاقات اللي اتكونت هتفضل معايا مدى الحياة.”

وأضاف: “عشنا لحظات رائعة وصعبة سوا، لكن الحاجة اللي عمري ما هنساه، هي قوتنا وقت ما بنتكاتف في أصعب الظروف.”

وتابع مهاجم الأهلي السابق: “وأخيرًا، والأهم، شكرًا لجمهور الأهلي العظيم. أنا عارف إن الفترة الأخيرة كان فيها كلام وقصص كتير، وكانت صعبة بيني وبينكم، لكن الحاجة اللي كانت تهمني إن علاقتنا ما تتأذيش، وعمري ما صدقت ده يحصل، لأنكم سبب سعادتي في كل ثانية لعبتها في النادي العظيم ده.”

وكان وسام أبو علي قد أعلن رحيله عن الأهلي بعد انتهاء تجربته مع الفريق، متجهًا لخوض تحدٍ جديد في الدوري الأمريكي مع نادي كولومبوس كرو