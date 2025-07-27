الرياضة

صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في اسرع وقت

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صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في اسرع وقت

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عيد العليم الصديق المقرب لمحمد ابو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب.

صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في اسرع وقت


وقال عبد العليم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حالة بونجا تدهورت تدهور كبير خلال الأيام الماضية بسبب التهاب بسبب التهاب حاد في الكبد
وأضاف: امس قاموا بتوصيل جهاز تنفس صناعي للاعب بعد واللاعب لم يستفيق من الغيبوبة لليوم الرابع على التوالي 
وتابع: ماجد سامي رئيس وادي دجلة يتاهب حالة اللاعب باستمرار وقام بزيارته منذ ايام في المستشفى، ونحتاج إلى سرعة في انتهاء بعض الأوراق الأزمة لحالة اللاعب لارسالها إلى وزارة الصحة
وواصل: ألاعب يحتاج إلى عملية زرع كبد في اسرع وقت ممكن، ونعمل على إنهاء كافة الإجراءات ولكن نحتاج إلى مزيد من السرعة 
واختتم: وجدنا متبرع بكبد لبونجا قط الوقت الحالي وخلال ٣ أو ٤ ايام ستظهر نتائج الفحوصات واللعب يعاني من التهاب حاد في الكبد وليس اي شى آخر

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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