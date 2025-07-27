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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عيد العليم الصديق المقرب لمحمد ابو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب.

صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في اسرع وقت



وقال عبد العليم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حالة بونجا تدهورت تدهور كبير خلال الأيام الماضية بسبب التهاب بسبب التهاب حاد في الكبد

وأضاف: امس قاموا بتوصيل جهاز تنفس صناعي للاعب بعد واللاعب لم يستفيق من الغيبوبة لليوم الرابع على التوالي

وتابع: ماجد سامي رئيس وادي دجلة يتاهب حالة اللاعب باستمرار وقام بزيارته منذ ايام في المستشفى، ونحتاج إلى سرعة في انتهاء بعض الأوراق الأزمة لحالة اللاعب لارسالها إلى وزارة الصحة

وواصل: ألاعب يحتاج إلى عملية زرع كبد في اسرع وقت ممكن، ونعمل على إنهاء كافة الإجراءات ولكن نحتاج إلى مزيد من السرعة

واختتم: وجدنا متبرع بكبد لبونجا قط الوقت الحالي وخلال ٣ أو ٤ ايام ستظهر نتائج الفحوصات واللعب يعاني من التهاب حاد في الكبد وليس اي شى آخر