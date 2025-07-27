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أحمد جودة - القاهرة - وجه وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق، رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بعد رحيله عن الفريق.

وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي

وقال وسام في رسالته: “أنتم من شجعتوني لأقدم أحسن حاجة عندي في كل مباراة وجعلتوني أشعر بالفخر قدام عائلتي وشعب فلسطين كاملًا. جمهور الأهلي هو صوت النادي وصورته أمام العالم، وأنا فخور أنني لعبت أمامكم.”

وأضاف: “فخور أني ارتديت القميص الأحمر أمامكم جميعًا، وبعتذر إذا صدر مني أي شيء ناحيتكم خلاّكم تفكروا فيّ بشكل مختلف.”

وتابع:“شكرًا ليكم لأنكم دايمًا كنتم جنبي وساعدتوني على التطور والوصول، والشيء الوحيد اللي أقدر أقوله دلوقتي… حقيقي حبيت كل لحظة من حياتي كلاعب في الأهلي.