نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير نادي كولومبوس: الأهلي نادٍ عملاق ولم نخشَ التعاقد مع لاعبه وسام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عيسى تال، المدير العام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، أن تعاقد فريقه مع وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، جاء بعد دراسة دقيقة لمستواه، مؤكدًا احترامه الكبير لقيمة النادي الأهلي كأحد أكبر أندية القارة.

مدير نادي كولومبوس: الأهلي نادٍ عملاق ولم نخشَ التعاقد مع لاعبه وسام

وقال تال في تصريحات لموقع GIVEMESPORT:

“لم نخشَ أبدًا حقيقة أن وسام لاعب في النادي الأهلي؛ فالأهلي نادٍ عملاق اعتاد الفوز في جميع مبارياته، وهذا معروف للجميع. بالنسبة لنا، الأهم كان السؤال عن جودة اللاعب وما إذا كان هو الخيار الأمثل الذي نبحث عنه.”

وأضاف: “على الرغم من أننا كنا نفاضل بين لاعبين من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، إلا أننا وجدنا في وسام اللاعب المنشود الذي يلبي طموحاتنا.



واختتم المدير العام تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار وسام جاء بناءً على قدراته الفنية والبدنية، وليس فقط لما يمثله من اسم قادم من نادٍ بحجم الأهلي.