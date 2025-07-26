الزمالك يخوض تدريبات صباحية خاصة

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم السبت، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد.

جاء ذلك بناء على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، عقب خوض ودية وادي دجلة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب نادي النادي.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزهم بدنيًا بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره الحالي، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، ويخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة التي أقيمت أمس بهدف دون مقابل.

