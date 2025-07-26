نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انتهاء المنافسات.. مصر تضمن «ذهبيتين» في البطولة العربية للشطرنج بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن المنتخب المصري للشطرنج حصد ميداليتين ذهبيتين خلال منافسات البطولة العربية للناشئين والمقامة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري بمشاركة 216 لاعبا ولاعبة للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة يمثلون نخبة من الأبطال الواعدين من 13 دولة عربية يتنافسون على جوائز مالية قدرها 14700 دولار.

نجح فريد تامر لاعب المنتخب المصري للشطرنج في حصد العلامة الكاملة 7/7 خلال منافسات البطولة العربية تحت 16 سنة وذلك قبل نهاية البطولة بجولتين ليضمن حصد ميدالية ذهبية قبل نهاية المنافسات كما ضمنت أيضا اللاعبة ذكاء أحمد حصد ميدالية ذهبية بعد حصد العلامة الكاملة 7/7 في منافسات تحت 12 سنة وقبل نهاية البطولة بجولتين، وتقام اليوم السبت الجولة الثامنة على أن تقام الجولة التاسعة والأخيرة غدا الأحد يعقبها حفل توزيع الجوائز.

وقال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، رئيس البعثة المصرية في البطولة العربية، إن البطولة أفرزت العديد من اللاعبين المتميزين كما مكنت اللاعبين من الاحتكاك في سن مبكرة مما يمثل فرصة كبيرة للغاية في تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الرياضية، موضحا أن أهمية البطولة العربية أيضا تعود إلى منح أصحاب المراكز الأولى ألقاب دولية ولكن بشرط الوصول إلى معدل الناقط للحد الأدنى المطلوب في التصنيف الدولي.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، الشكر إلى الاتحاد المغربي للشطرنج على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وأيضا إلى الاتحاد العربي للشطرنج الذي يعمل جاهدا من أجل رفع مستوى اللاعبين العرب ونشر اللعبة الأمر الذي يخلق المزيد من الأجيال القادرة على المنافسة في كافة البطولة القارية والدولية.

يترأس بعثة المنتخب المصري للشطرنج اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج وتامر وجيه رئيس لجنة أولياء الأمور فيما يضمن الجهاز الفني كابتن شريف أشرف، كابتن سيد بركات، كابتن أحمد مراد.

حضر افتتاح الجولة الأولى بشرى القادري رئيس الاتحاد المغربي للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة والدكتورة مليحة المازمي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد العربي للشطرنج واللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج وحسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الوفود.