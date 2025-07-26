نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يقرر الرحيل بسبب ايزاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص باخبار انتقالات اللاعبين، عن رغبة نجم فريق ليفربول بالرحيل بعد الصفقات التي أبرمها لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ابرم ليفربول صفقات تتخطى ال300 مليون يورو، لتدعيم صفوف الفريق وهي فيرمبونج وكيركز لتدعيم خط الدفاع، وايكتيكي وفيرتز لتدعيم خط الوسط والهجوم.

نجم ليفربول قرر الرحيل

قال فابريزو رومانو المختص باخبار انتقالات اللاعبين: من المتوقع بنسبة 100٪ أن يغادر داروين نونيز نادي ليفربول، وهذا بسبب عدم وجود فرصة للعب أساسي بعد الصفقات الجديدة.

أضف إلى ذلك أن إدارة ليفربول ما زالت تفكر في استقدام ايزاك، مهاجم منتخب السويد وفريق نيوكاسل يونايتد الذي تقدم بطلب كي يرحل.

