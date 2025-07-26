إنتر ميامي يضم صديق ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع الأرجنتيني رودريغو دي بول، من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لإنتر ميامي، أن دي بول سينضم في البداية للنادي معارًا خلال موسم الدوري الأميركي 2025، وتتضمن الصفقة خيار الشراء بشكل دائم حتى عام 2029.

وقال خورخي ماس، المالك الشريك والمدير التنفيذي للنادي: «إن تجميع فريق يلهم جماهيرنا للحلم يظل أحد أهدافنا الأساسية. لذلك نحن متحمسون للتوقيع مع لاعب بمستوى رودريغو. إنه لاعب طموح للفوز وحقق المجد على الساحة العالمية، وطموحاته تتماشى مع طموحاتنا في إنتر ميامي، ونحن متعطشون لتحقيق هذه الأهداف معًا».

وأضاف: «اختار كثير من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم فريق إنتر ميامي، وانضمام رودريغو إلى قائمتنا يمثل محطة بارزة أخرى في رحلتنا لتغيير مسار هذه الرياضة في هذا البلد، وجعل جماهيرنا فخورة».

وقال ديفيد بيكهام، المالك المشارك الآخر لنادي إنتر ميامي: «أُعجبت بطريقة لعب رودريغو عدة سنوات. بوصفه قائدًا قدم الكثير للفرق التي لعب لها، وخصوصًا مع منتخب بلاده الأرجنتين. إنه يجلب الخبرة، والشغف، والجودة إلى فريقنا وإلى مدينتنا. أنا متحمس للترحيب بلاعب آخر فاز بكأس العالم، ليس فقط في إنتر ميامي؛ بل أيضًا في الدوري الأميركي».

من جانبه قال دي بول: «ما جعلني أنضم لإنتر ميامي: الرغبة في المنافسة، والفوز بالألقاب، وكتابة صفحات في تاريخ النادي. إنه نادٍ يتم إعداده ليكون عظيمًا، وأن يصنع تاريخًا طويلًا، حتى يؤازره كثير من الأشخاص ويشجعوا هذا الفريق الرائع».