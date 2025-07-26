نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يجمّد فكرة ضم رودري هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ظل النشاط الكبير لريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حيث ركّز النادي الملكي حتى الآن على تعزيز خط الدفاع إلى جانب ضم الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتوينو، بدأت في الأيام الأخيرة تتصاعد الأنباء حول إمكانية ضم لاعب الوسط الإسباني رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي، خلال هذا الصيف.

لكن وعلى الرغم من التقارير الكثيرة التي أشارت إلى اقتراب اللاعب من الانضمام إلى ريال مدريد، فقد نفى موقع "Okdiario" هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن رودري ليس خيارًا واقعيًا في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، قال الصحفي إيفان مارتين: "رودريغو هيرنانديز ليس خيارًا مطروحًا حاليًا أمام ريال مدريد. اللاعب يعجب كثيرًا الإدارة في سانتياغو برنابيو، وهم مقتنعون بأنه سيندمج بشكل مثالي ضمن المشروع الرياضي الجديد، لكن في الوقت الراهن، الأمر مستحيل".

الصفقة مؤجلة حتى صيف 2026

حسب المعلومات التي حصلت عليها "Defensa Central"، فإن رودري نفسه لديه رغبة كبيرة في ارتداء قميص ريال مدريد، لكن ارتباطه بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2027 يُعقّد إمكانية رحيله في هذا التوقيت، خاصة في ظل تمسّك النادي الإنجليزي به وعدم وجود نية فورية للتجديد أو التخلي عنه.

ويبدو أن النادي الملكي يفضّل الانتظار حتى صيف 2026، أي قبل عام من انتهاء عقد اللاعب، مما قد يُسهل التفاوض ويخفض قيمة الصفقة. في هذا الإطار، أوضح إيفان مارتين:"رودري لاعب يعجب فلورنتينو بيريز كثيرًا، كما أنه يناسب تمامًا أسلوب لعب تشابي ألونسو، لكن التعاقد معه حاليًا من مانشستر سيتي يعتبر مهمة شبه مستحيلة."

رودري.. القطعة المفقودة في وسط الميرينغي

لا خلاف داخل ريال مدريد على أن رودري سيكون التعزيز المثالي لخط الوسط، خاصة مع انتهاء حقبة مودريتش وكروس. ومع ذلك، تؤكد إدارة النادي أن الصفقة مستحيلة في سوق الانتقالات الحالي، وستُركن جانبًا مؤقتًا لحين توفر الظروف المناسبة.

واختتم موقع "Okdiario" تقريره بالتأكيد على أن إدارة ريال مدريد أغلقت باب الانتقالات مؤقتًا بعد التعاقد مع المدافع الشاب ألبارو كاريراس، ولا تنوي الدخول في صفقات معقدة قبل إنجاز بعض عمليات البيع الضرورية.