نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان لمواجهة ليفربول الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أي سي ميلان الإيطالي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، في المباراة الودية التي ستقام بينهما استعدادا للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ميلان اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ساليمايكيرس – توموري – ثياو – بافلوفيتش – بارتيساغي.

خط الوسط: تشيك – ريتشي – فوفانا – بوليسيتش.

خط الهجوم: رافائيل لياو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان الودية

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد ميلان سيتم إذاعتها بشكل حصري عبر شبكة قنوات أون سبورتس، بالإضافة إلى قناتي SSC السعودية والشارقة.

