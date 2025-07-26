نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول لمواجهة ميلان وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ميلان الإيطالي، في المباراة الودية التي ستقام على ملعب "كاي تاك سبورتس بارك"، استعدادًا لمباريات الموسم الجديد 2025-2026.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ميلان اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أي سي ميلان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جرافينبيرخ - إليوت.

خط الوسط: ريو نغوموها- مورتون- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فريتز- محمد صلاح- ستيفينسون

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان الودية

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد ميلان سيتم إذاعتها بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قناتي SSC السعودية والشارقة.