مدرب نيوكاسل يعلق على إمكانية انتقال إيزاك إلى ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب نيوكاسل إدي هاو يوم السبت أن ألكسندر إيساك لا يزال لاعبًا في نيوكاسل رغم التكهنات حول انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول.

ولم يسافر إيساك مع نيوكاسل في جولته التحضيرية للموسم الجديد في آسيا، على ما يبدو بسبب إصابة طفيفة في الفخذ، لكن هاو قال إن المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا هو جزء أساسي من خططه.

وقال هاو للصحفيين في سنغافورة، حيث يلتقي نيوكاسل مع أرسنال يوم الأحد: بالطبع، هناك دائمًا أمور تحدث وراء الكواليس. إنه يدرك أنه في الأخبار كل يوم، وأنا متأكد من أن هذا ليس سهلًا على أي شخص في هذه الحالة.

وأضاف هاو: ستبقى المحادثات بين أليكس والنادي أو معي سرية لأسباب واضحة. نحن نتمتع بعلاقة جيدة.

وقال هاو إن إيساك، الذي سجل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كان ”رائعًا بالنسبة لنا طوال فترة وجوده معنا، وهو يشعر براحة كبيرة في غرفة الملابس“.



لم يسافر إيساك مع فريق ماغبايز بعد أن أبعدته إصابة في الفخذ عن مباراة نيوكاسل الودية التي خسرها أمام سلتيك الأسبوع الماضي.

وقال هاو: ذكر قبل مباراة سلتيك أن الإصابة طفيفة للغاية وليست خطيرة. لكنه غادر التدريب مبكرًا ولم يكن يشعر أنه بخير. لذا، عاد الآن إلى نيوكاسل لتقييم الإصابة.

ظل هاو واثقًا من أن إيساك سيرتدي القميص الأسود والأبيض عند انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل "قلت بعد مباراة سلتيك إنني واثق من أنه سيبقى. لا أرى أي شيء من شأنه أن يغير رأيي هذا في الوقت الحالي. هذه هي كرة القدم، ومن يدري ما قد يخبئه المستقبل“.

أنهى فريق ماغبايز 70 عامًا من الجفاف في الفوز بالبطولات بفوزه بكأس كاراباو واحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليضمن عودته إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال هاو: أعتقد أنه بمجرد أن تشعر بطعم الفوز، فإنك ترغب في تكراره. لذا، نريد أن نفعل ذلك مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، في جميع المسابقات التي نشارك فيها. لقد وضعنا معايير عالية جدًا، وهناك الكثير من الطموح داخل الفريق.