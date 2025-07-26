مستقبل نجم ريال مدريد يثير الجدل.. الملكي يدرس إعارته رغم تمسكه بالبقاء

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أحمد جودة - القاهرة - رغم انضمامه الرسمي قبل أقل من عام، لا يزال مستقبل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك مع ريال مدريد يكتنفه الغموض. فوفقًا لتقارير إعلامية عديدة، لا يُظهر النادي الملكي رغبة حقيقية في بيع اللاعب، لكنه منفتح على فكرة إعارته لموسم واحد بهدف منحه المزيد من الخبرة والجاهزية قبل العودة للفريق الأول بقيادة المدرب تشابي ألونسو.

وكشفت شبكة ESPN أن ريال مدريد يؤيد إعارة إندريك لموسم واحد كي لا تتعطل مسيرته، لكن اللاعب من جانبه يرفض الفكرة حاليًا ويصرّ على البقاء داخل جدران ملعب سانتياغو برنابيو، مقتديًا بمسيرة مواطنه فينيسيوس جونيور الذي شق طريقه في الفريق الأول بصبر واجتهاد.

ويواجه ريال مدريد حاليًا أزمة على مستوى "الرقم المسموح به من اللاعبين المقيدين" في قائمته المحلية، ما يعني ضرورة بيع بعض الأسماء لإفساح المجال أمام تعزيزات جديدة. ومع تبقي ستة أسابيع على إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، يبدو أن ملف إندريك سيكون محوريًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

يوفنتوس أبرز المهتمين

وقد ارتبط اسم إندريك بعدد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه على سبيل الإعارة، من بينها أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وبعض الفرق الإسبانية والألمانية. إلا أن نادي يوفنتوس الإيطالي يبرز كأقوى المهتمين، حيث يُعد اللاعب ضمن مخططاته للموسم المقبل، في ظل التغييرات الجذرية المتوقعة في الفريق بعد موسم مخيب للآمال.

أرقام إندريك في موسمه الأول

خاض إندريك 37 مباراة رسمية مع ريال مدريد في مختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف، وكان أكثر تألقه لافتًا في بطولة كأس الملك التي أحرز فيها 5 أهداف في 6 مباريات، وأسهم بشكل مباشر في مشوار الفريق نحو التتويج. كما حصل على 4 بطاقات صفراء خلال الموسم، وشارك في الفوز بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال أمام باتشوكا في ديسمبر 2024.

توقيعه الرسمي مع ريال مدريد

كان ريال مدريد قد حسم صفقة إندريك في ديسمبر 2023، لكنه انضم رسميًا للنادي في 21 يوليو 2024 بعد بلوغه سن الـ18، وهو التاريخ الذي أصبح فيه مؤهلًا للتوقيع كلاعب محترف.

الختام

يبقى مستقبل إندريك معلقًا على قرارات الإدارة والمدرب تشابي ألونسو، في ظل التوازن الدقيق بين الحاجة لتطوره كلاعب شاب، ورغبة النادي في تعزيز التشكيلة بوجوه أكثر جاهزية للمنافسة على جميع البطولات.