نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى خضر مديرًا فنيًا لنادي سقارة لكرة القدم النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو نادي سقارة الرياضي في التعاقد مع رضوى خضر المدير التنفيذي لشركة فالكونز لكرة القدم لإدارة قطاع كرة القدم النسائية ومع توليها منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية.

وتم توقيع عقود الشراكة الثنائية بعد الإتفاق على تأسيس قطاع لكرة القدم النسائية بنادي سقارة والمشاركة بالفريق الأول بمسابقة القسم الثالث النسائي موسم 2025-2026.

وأعلنت شركة فالكونز لكرة القدم عن إتمام التعاقد الرسمي مع نادي سقارة الرياضي حول شراكة وتعاون مشترك بين الطرفان لتأسيس قطاع لكرة القدم النسائية بنادي سقارة الرياضي التابع لمنطقة القاهرة لكرة القدم وتقرر مشاركة نادي سقارة الرياضي بدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم النسائية لنادي سقارة فترة الإعداد استعدادًا لموسم 2026-2025 وتقرر إقامة تدريبات ومباريات الفريق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.