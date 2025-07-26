نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسائر مادية للأندية بعد قرار إلغاء قيد اللاعبات الأجانب بدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتعرض عدد من أندية دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية لخسائر مادية كبيرة بعد أن فوجئت تلك الأندية بقرار اتحاد كرة القدم المصري بمنع قيد اللاعبات الأجانب بدوري القسم الثالث لموسم 2025-2026

و ترتب على هذا القرار إجبار الأندية التي أبرمت تعاقد سابق مع لاعبات أجانب الموسم الماضي بإنهاء التعاقد مع اللاعبات دون الاستفادة المادية للأندية حيث اصبحت اللاعبات "فري" برغم أن الاندية متعاقدة بمدة 3 مواسم مما أضر بالاندية

وعلى الجانب الأخر قامت بعض الاندية بالتعاقد مع لاعبات اجانب وتكلفت الاندية مبالغ مادية فيما يخص مقدمات العقود وحجز تذاكر السفر وتفاجئت الأندية بقرار منع قيد الأجانب بالقسم الثالث للكرة النسائية برغم وجود نص في لائحة القيد بالسماح لأندية القسم الثالث بقيد لاعب أجنبي واحد فقط

وتطالب الأندية بضرورة إعادة النظر في هذا القرار والسماح بقيد لاعبة أجنبية واحدة على الأقل بدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية كما يتم تطبيقه في دوري القسم الثالث للرجال