نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار الدوري الأمريكي يثير غضب ميسي وسط تكهنات حول مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، الجمعة، إيقاف ليونيل ميسي مباراة واحدة بعد غيابه عن مباراة «كل النجوم» دون موافقة مسبقة.

وغاب مهاجم إنتر ميامي وزميله خوردي ألبا عن المباراة الأربعاء، رغم عدم تعرضهما للإصابة، في حين كانا ضمن قائمة «كل النجوم».

وقالت الرابطة، في بيان: «وفقًا لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة (كل النجوم) دون موافقة مسبقة من الرابطة غير مؤهل إلى المشاركة في المباراة التالية لناديه».

وبهذا يغيب اللاعبان عن مواجهة سينسيناتي السبت. وسجل ميسي 18 هدفًا حتى الآن هذا الموسم.