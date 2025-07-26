نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يكشف عن أمنيته مع الأهلي الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي المصري أن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية.

وقال ريبيرو في تصريح للموقع الرسمي لناديه، الجمعة، إن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبيرو: «الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد».

وأوضح: «نملك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت».

وأكد: «لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها».