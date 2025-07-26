نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من أموريم بشأن لاعبي مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الأندية في انتظار صدمة إذا كانوا يعتقدون أن بمقدورهم ضم أحد اللاعبين غير المرغوب فيهم بفريقه بسعر زهيد هذا الصيف.

وأبعد أموريم بعض الأسماء عن الفريق مثل ماركوس راشفورد وأليخاندرو غارناتشو وأنتوني وجادون سانشو وتايرل مالاسيا، من حسابات الفريق قبل الاستعداد للموسم المقبل.

لكن ورغم ذلك لم تأت عروض لضم هؤلاء اللاعبين باستثناء راشفورد الذي رحل لبرشلونة،ومن المعتقد أن الأندية ستنتظر الأيام الأخيرة بفترة الانتقالات الصيفية، والتي تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل، ظنا منهم بأن أسعار اللاعبين ستنخفض.

وحذر أموريم بأن ذلك لن يحدث، وأنه إذا كان على هؤلاء اللاعبين العودة إلى الفريق فسيحدث ذلك.

ونقلت (بي بي سي) عن أموريم قوله: المدير التنفيذي جايسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر برادة لديهما أرقام مطلوبة في هؤلاء اللاعبين.

وأضاف: إذا لم تصل الأرقام المعروضة إلى تلك القيمة، فهذا يعني أنهم لازالوا يلعبون في مانشستر يونايتد ولا شك في ذلك.