نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جيرونا ضد أولمبيك مارسيليا وديًا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا الإسباني مع نظيره فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي اليوم السبت الموافق 26/7/2025 في لقاء هام بينهم وديا بستاد faf استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

موعد مباراة جيرونا ضد أولمبيك مارسيليا

وستبدأ صافرة انطلاق مباراة جيرونا ضد أولمبيك مارسيليا مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد أولمبيك مارسيليا

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباريات بث مباشر.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4