نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل انتقال مهاجم برشلونة إلى براجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل لاعب برشلونة، بطل الدوري الإسباني، ب أو فيكتور، إلى سبورتينغ براجا البرتغالي حسب ما أعلن الناديان، الجمعة.

وشكر النادي الكتالوني اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على خدماته، وأشار النادي البرتغالي إلى أن العقد الجديد للاعب يمتد حتى عام 2030، وأن قيمة الصفقة تبلغ 12 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت محتملة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 50 مليون يورو.

وقال اللاعب على الموقع الرسمي لفريقه الجديد: «إنه لشرف عظيم وخطوة بالغة الأهمية في مسيرتي. أنضم إلى نادٍ يشهد تطورًا سريعًا، ولديه أهداف طموحة، وهو المكان الأمثل لأتطور فيه. آمل أن أتمكن من إثبات ثقتهم بي على أرض الملعب».

